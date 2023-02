Maxime Meiland moet bezuinigen na kopen van miljoenenvilla: ‘Geen schoonmaaksters meer’

De markt werd te groot voor BZV-boer Jos: ‘Ik wilde het supermark­ten uitleggen, maar dat gesprek kreeg ik niet’

Boer Jos Sloot (61) is geen boer meer nu hij is gestopt als gladiolenteler. Met zijn Dycke - ze vonden elkaar in 2009 in het tv-programma ‘Boer Zoekt Vrouw’ - gloort een nieuw leven. Misschien zelfs in de stad.