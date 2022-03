Maxime Meiland ten huwelijk gevraagd door vriend Leroy: ‘Jaaa!’

De post verzamelde in ruim een halfuur meer dan 40.000 likes. Onder het bericht regent het meteen hartjesemoji’s en felicitaties van BN’ers en fans, onder wie Bram Krikke en Maik de Boer. ‘Ik geniet van dit positieve bericht in deze barre tijden. Alleen maar liefde voor jullie’, schrijft die laatste.

Drie jaar geleden was in Chateau Meiland nog te zien hoe Maxime op zoek ging naar een zaaddonor. Dat liep op niets uit; Maxime twijfelde na de opnames of ze wel opnieuw zwanger wilde worden. Ze deed het immers vooral voor dochter Claire. Zelf vond Maxime het heerlijk om op te groeien met zus Montana en ze gunde haar dochter ook een broertje of zusje. Maar aan de andere kant dacht ze: ,,Een zwangerschap en een bevalling is negen maanden bikkelen. Niet leuk.’’