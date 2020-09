Maxime straalt op gezellige liefdesselfie en Gaby gespot met Tygo

Model Lonneke Engel doet aangifte tegen Belasting­dienst: ‘Hebben hun macht misbruikt’

22 september Topmodel Lonneke Engel doet bij de rijksrecherche aangifte tegen de Belastingdienst, wegens onder meer stalking en valsheid in geschrifte. Engel, die al zo’n twintig jaar in New York woont, is naar eigen zeggen jaren op de huid gezeten door de dienst, die wilde weten waar zij feitelijk woont. De ‘heksenjacht’ van de dienst heeft het leven van het model beheerst en haar gezondheid ondermijnd, zegt haar advocaat Sébas Diekstra.