May the force be with us: tijd voor een opfriscursus Star Wars

quizHet langverwachte sluitstuk van de Star Wars-saga, The Rise of Skywalker , verschijnt morgen in de bioscopen. Hoe heten de belangrijkste personages ook alweer en wie richt zijn lichtzwaard op wie in dat melkwegstelsel ‘ver ver weg’? Tijd voor een opfriscursus.

BB-8/Merchandisemachine

Poe Damerons robotsidekick, twee films terug voor het eerst te zien in The Force Awakens, laat zich het best omschrijven als een soort rollende bowlingbal vol geavanceerde techniek. De hofnar van de reeks zorgt voor voldoende bevrijdende humor, maar is uiteraard vooral een stuwende kracht van de Star Wars-merchandisemachine.

C-3PO en R2-D2/‘Bliep bliep’

Twee eeuwig kibbelende droids. C-3PO is het goudkleurige stuk blik, geprogrammeerd om te communiceren tussen verschillende wezens (hij spreekt meer dan zes miljoen talen). Een intelligente neuroot die in penibele situaties toch telkens wordt overklast door de meer pragmatisch ingestelde ‘bliep bliep’-robot R2-D2. Net een getrouwd stel.

Chewbacca/Brullend tapijt

Geen Star Wars zonder dit brullende tapijt. Voorheen Han Solo’s beste makker, tegenwoordig loyaal aan verzetsstrijders Rey, Poe en Finn. Dat gebrul (al decennia worden wereldwijd bloedserieuze imitatiewedstrijden gehouden) is overigens meer dan een keelklank; een handjevol mensen in dit filmuniversum kunnen deze Wookiee feilloos verstaan.

Emperor Palpatine/Verrassing

De eerste korte trailer – of teaser – van The Rise of Skywalker eindigde met een verrassing: de voor diehard fans onmiddellijk herkenbare maniakale lach van de keizer uit de oude filmdelen. De laatste keer dat we deze Emperor Palpatine (acteur Ian McDiarmid) zagen, was opvallend genoeg zijn sterfscène. Opperschurk Darth Vader (die met die zwarte helm en dat zware gehijg) smeet hem van torenhoog naar beneden. Nu overleefden meer Star Wars-karakters een ‘dodelijke’ val. Dan nog, waarom duurde het zo lang voor hij opnieuw van zich liet horen?

Finn/Militant

Niet alle Stormtroopers (keizerlijke volgelingen en dus niet te vertouwen) in de Star Wars-saga fungeren als ordinaire schietschijven. In The Force Awakens zagen we eindelijk eens een gezicht onder zo’n witte helm. Finn (acteur John Boyega) deserteerde en geeft zich tegenwoordig uit voor een militant van het verzet. Regisseur J.J. Abrams belooft in The Rise of Skywalker meer over zijn verleden uit de doeken te doen. Hij verklapte ook níet te doen waar veel mensen uit de lgbtq+-gemeenschap op hoopten: een romance tussen hem en zijn makker Poe Dameron.

Kylo Ren/Bad Guy

Acteur Adam Driver speelt de bad guy, maar wel een volgens de filmwetten van nu: een schurk met een complex randje en begrijpelijke motivaties. Deze zoon van de inmiddels overleden Han Solo (het meest geliefde personage uit de klassieke reeks) volgde ooit een Jedi-opleiding, maar liet zich verleiden tot de duistere kant. In de vorige film, The Last Jedi, leek hij zijn donkere veren van zich af te schudden. Onder meer vanwege een haast erotisch geladen ontmoeting met heldin Rey. Ligt een romance in het verschiet? De meningen lopen uiteen. Tot dampende seksscènes zal het niet leiden, het blijft immers een productie uit de Disneystal.

Leia Organa/De grote vraag

Na het overlijden van Luke Skywalker en Han Solo is voormalig prinses en nu verzetsleider Leia Organa (in de oude films met het legendarische donuthaar) het enige nog levende zwaargewicht uit de eerste trilogie. De actrice echter, Carrie Fisher, leeft al drie jaar niet meer. Hoe (via de computer of via reeds opgenomen maar ongebruikte beelden) en hoe vaak ze opduikt in de voorlopig laatste Star Wars, is één dag voor de première nog altijd de meest fascinerende openstaande vraag.

Poe Dameron/Posterboy

De posterboy van de nieuwe trilogie (de derde in de complete en niet-chronologisch vertelde Star Wars-kroniek). Poe Dameron (acteur Oscar Isaac) is een haast kinderlijk enthousiaste avonturier, tevens beschermeling van Prinses Leia die hem klaarstoomde een van de leiders te worden van het verzet. De trailer gaf een hoogtepunt al prijs: Dameron neemt plaats achter het stuur van het legendarische ruimteschip de Millennium Falcon.

Rey/Rolmodel

De door rijzend talent Daisy Ridley gespeelde protagonist die het in deze peperdure ruimtesoap opneemt tegen de fascistische First Order, is geen geboren Jedi (een soort telepathisch begaafde boeddhist) zoals haar mentor Luke Skywalker (bekend van de oude Star Wars-trilogie uit de jaren 70 en 80). De kloeke wees Rey, sinds haar introductie in The Force Awakens uit 2015 een rolmodel voor menig jongedame, belichaamt de overkoepelende boodschap: iedereen heeft het in zich een held te worden. Sinds het verschijnen van de trailer voor de nieuwe film, waarin ze kort te zien is met een dubbelzijdig rood lichtzwaard, wordt druk gespeculeerd over haar lot. Bekeert Rey zich straks daadwerkelijk tot ‘de duistere zijde van The Force’?