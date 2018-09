McCartney biecht op: The Beatles deden aan zelfbevrediging in groepsverband

,,We waren bij John thuis met een groepje en in plaats van te feesten en te drinken, deden we gewoon de lichten uit", vertelt McCartney in het gesprek. ,,Een van ons begon te masturberen, dus toen deden we het allemaal", aldus de zanger. Om de sessies nog wat spannender te maken, besloten de leden van The Beatles namen te schreeuwen van iemand die ze zich voorstelden terwijl ze zichzelf bevredigden. ,,We riepen: 'Brigitte Bardot! Whoo!', onthult McCartney. John Lennon wist de sfeer nog wel eens te verpesten door 'Winston Churchill', uit te roepen, zo vertelt McCartney.

Ontmaagding

Maar McCartney doet nog meer smeuïge details uit de doeken. Zo waren de bandleden ooit in Las Vegas, toen een reisleider peilde of ze interesse hadden in een avond met wat prostituees. Dat zagen ze wel zitten. ,,We zeiden allemaal ja. Ik vroeg om twee dames. Het was een geweldige ervaring, maar dat is het dichtste dat ik ooit bij een orgie ben gekomen."



Ook beaamt McCartney dat hij en de andere bandleden buiten stonden te luisteren toen een 17-jarige George Harrison zijn maagdelijkheid verloor. Na afloop kreeg Harrison een luid applaus van de mannen.



,,We waren altijd heel hecht met elkaar, we zaten in hetzelfde schuitje. Dat zorgde ervoor dat we elkaar begrepen."



De Britse popzanger realiseert zich maar al te goed dat zijn verhaal ordinair kan overkomen, maar zegt wel te hebben genoten van de opmerkelijke gebeurtenissen.



Kijk hier naar een verrassingsconcert dat Paul McCartney gaf in The Cavern Club: