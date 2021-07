Mede-oprichter (46) Slipknot plotseling overleden: ‘Onbeschrijflijk verdriet’

metalscene geschoktDe bekende Amerikaanse metaldrummer Joey Jordison, oprichter en voormalig bandlid van Slipknot, is maandag plotseling in zijn slaap overleden. Dat maakt zijn familie in een verklaring bekend, meldt Blabbermouth . Jordison is 46 jaar geworden.

Volgens de familie is Jordison ‘vredig in zijn slaap overleden’. ,,Joey‘s dood laat ons achter met een gebroken hart en gevoelens van onbeschrijfelijk verdriet. Degenen die Joey kennen herinneren zich zijn gevatte humor, zijn zachte persoonlijkheid, gigantische hart en zijn liefde voor alles wat met familie en muziek te maken heeft.”

‘Onverslaanbaar’

Jordison vormde Slipknot in 1995 samen met Shawn Crahan en Paul Gray. In december 2013 verliet hij na bijna twintig jaar de band. Hij liet later blijken dat hij min of meer uit de groep was gezet. ,,We hebben veel bereikt in het leven. Ik wens ze niets dan geluk en alle lof”, zei Jordison over zijn ex-collega’s in 2016.

,,Wat we hebben gemaakt, in de kelders van Des Moines, Iowa, zal nooit worden geëvenaard. Het is één ding dat absoluut verdomd onverslaanbaar is. Ik hou heel veel van die jongens.” Met de bekende metalband speelde hij in totaal op vier studioalbums en produceerde hij een live-album.

Ontsteking ruggenmerg

In 2016 onthulde de Amerikaan dat hij aan myelitis transversa leed, een acute ontsteking van een deel van het ruggenmerg. Hierdoor verloor de muzikant (tijdelijk) zijn vermogen om te kunnen drummen tegen het einde van zijn tijd bij Slipknot. Twee jaar later kondigde hij echter alweer een comeback aan met een nieuw project.

Jordison wordt later deze week in besloten kring begraven. De familie vraagt de media en het publiek om privacy. Het is niet duidelijk of zijn overlijden verband houdt met zijn aandoening.

Loopbaan

In zijn carriére stond Jordison met diverse grote bands op het podium, waaronder metalgigant Metallica, Korn en shockrocker Rob Zombie. Op sociale media betuigen veel grote sterren uit de rockindustrie hun steun, onder wie Mike Portnoy (ex-Dream Theater), een van de bekendste drummers uit de metalscene. ‘Absoluut geschokt en ontdaan om te horen van het overlijden van Joey Jordison. Behalve dat hij een ongelooflijke drummer was, was hij altijd een stijlvolle kerel’, twittert Portnoy.

Het plotse overlijden van Jordison is een nieuwe grote klap voor Slipknot. In 2010 moest de band van zanger Corey Taylor al onverwacht afscheid nemen van bassist Paul Gray. Hij werd dood gevonden in een hotelkamer in Iowa. Zijn overlijden werd veroorzaakt door een overdosis drugs. De bassist werd 38 jaar oud.

Slipknot

Slipknot, opgericht in 1995, werd bekend door de angstaanjagende maskers die de negen bandleden bij elk optreden dragen. Slipknot brak in 1999 door met het titelloze debuutalbum. In Nederland bereikte de cd de gouden status.

De opvolger was de cd Iowa (2001), vernoemd naar de thuisstaat van de band. In 2006 won Slipknot een Grammy voor het Beste Metal-lied, met het nummer Before I Forget. Andere bekende nummers van Slipknot zijn Wait And Bleed en Duality.

Tweede overlijden in metalscene

Eerder vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat Mike Howe, zanger van de Amerikaanse metalband Metal Church, op 55-jarige leeftijd is overleden. ‘Het spijt ons zeer dat we de dood van onze broer, onze vriend en een ware legende uit de heavy metal-wereld moeten meedelen’, klonk het op sociale media bij de bandleden van Howe. ‘Mike Howe overleed deze ochtend (maandag, red.) in zijn huis in Eureka, Californië. We zijn er kapot van en weten niet wat we moeten zeggen.’

