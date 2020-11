Medewerkers stopten stoïcijns de ene na de andere bovenmaatse dildo in kratten

Ik Geloof In Mij-con­cert na een minuut ‘uitver­kocht’

12:14 De hoofdpersonen van het SBS6-programma Ik Geloof In Mij, waarin nog onontdekte volkszangers worden gevolgd, geven in december een extra concert in de Ziggo Dome. De eerste show was vrijdag binnen een minuut ‘uitverkocht’, zo maakte de zender bekend. Ook tijdens het tweede concert zijn er vanwege de coronabeperkingen dertig bezoekers welkom.