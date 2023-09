Media Inside verder onder nieuwe naam: Van Roosmalen & Groenteman

recensie In het platte De Vuurlinie mag de omstreden oud-commando Marco Kroon zijn straatje schoonve­gen

Onschuldige oorlogsveteraan, dubieuze fantast of een beetje van beide? Het leven van Marco Kroon schreeuwt om een gelaagde verfilming. Maar De Vuurlinie, vanaf donderdag in de bioscoop, is niet geïnteresseerd in het opwerpen van dergelijke vragen en plaatst de omstreden oud-commando kritiekloos op een voetstuk.