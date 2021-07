Mediapark Hilversum voor onbepaalde tijd veiligheidsrisicogebied om RTL Boulevard

RTL Boulevard wordt sinds maandag gemaakt in het Mediapark en niet meer in de studio aan het Leidseplein in Amsterdam. Dat besluit is genomen door de directie van RTL. Het programma kon zaterdag niet uitzenden omdat er informatie was binnengekomen over een dreiging tegen het programma, aldus RTL Boulevard. Zondag was het RTL-programma niet te zien om ‘het team van RTL Boulevard rust te geven’. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.