Mee met Wilfred Genee die 3 programma’s op één dag doet: ‘Dit kán helemaal niet’

Noortje Herlaar en Benja Bruijning te zien in Net als in de film

Noortje Herlaar, Benja Bruijning, Uriah Havertong en Kay Greidanus spelen de hoofdrollen in de Nederlandse musicalfilm Net als in de film. De opnames starten dit najaar onder leiding van regisseur Albert Jan van Rees, bekend van Adios Amigos, Doris. De film is in oktober 2023 op het witte doek te zien.

