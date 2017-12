Meer beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Dustin Hoffman

Komiek Kevin Hart bedroog zijn zwangere vrouw

4:16 Lang bleef hij wat vaag over zijn misstap, maar Kevin Hart heeft donderdag toegegeven dat hij zijn vrouw Eniko heeft bedrogen. In september plaatste de comedian een filmpje op Instagram waarin hij zei dat hij een fout had gemaakt. ,,Ik heb mezelf in een situatie geplaatst die alleen maar verkeerd kon aflopen, en dat is ook gebeurd."