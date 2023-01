Meer dan 2,5 miljoen kijkers zien ontsnapping bij Slimste Mens in bloedstollend slot

The Voice-schandaal Meer meldingen grensover­schrij­dend gedrag, soms zelfs verdubbeld

Vertrouwenspersonen hebben na het schandaal bij The Voice of Holland veel meer meldingen gekregen over grensoverschrijdend gedrag. Twee derde van de klachten kwamen van medewerkers en gingen in iets minder dan de helft van de zaken over leidinggevenden.

