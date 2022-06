Meer dan 25 jaar celstraf geëist tegen R. Kelly

Nieuwe advocaat R. Kelly vecht zijn veroorde­ling aan

De nieuwe advocaat van R. Kelly heeft de veroordeling van de zanger aangevochten. Ze heeft de rechtbank in Brooklyn verzocht het vonnis terug te draaien of om Kelly, die vorig jaar schuldig werd bevonden aan het leiden van een operatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken, een nieuw proces te geven.

18 februari