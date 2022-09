Meer dan 80.000 platen verkocht Hermes House Band, maar kassa? ‘Vergeet het maar’

video Nikkie de Jager deelt video van haar grote dag en geeft slimme brui­loft-tip

Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials, heeft een uitgebreide video gedeeld van haar bruiloft met haar liefde Dylan. De YouTube-ster droeg bij de ceremonie een witte jurk die zij zelf had samengesteld uit twee schetsen die ontwerpers Viktor & Rolf voor haar hadden gemaakt. Toen zij en Dylan aankwamen, zong Davina Michelle het nummer Always remember us this way dat Lady Gaga zingt in de film A Star is Born.

14 september