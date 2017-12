Meer dan 9 ton na eerste dag Serious Request

De eerste dag van de 3FM-actie Serious Request heeft meer dan 9 ton (917.633 euro) opgebracht. De dj's gingen maandagavond het Glazen Huis in, dat dit jaar in Apeldoorn staat.

Vorig jaar was de tussenstand na de eerste dag bijna 1,1 miljoen euro. De opbrengst gaat dit jaar naar het herenigen van families die elkaar door een oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen mensen op zoek naar hun dierbaren en vooral in landen als Nigeria, Congo en Nepal leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers en zussen.

Tot kerstavond zitten Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn in het Glazen Huis. Ze draaien 24 uur per dag verzoeknummers in ruil voor geld en eten daarbij niets.