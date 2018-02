Meer dan miljoen mensen zien gretige Christy Op Goed Geluk 'helemaal verpesten'

Christy was een van de drie dames die al hun charmes in de strijd gooiden om de Papendrechtse projectmanager Jasper te imponeren. De platte grappen waren al snel niet van de lucht toen Gordon giechelkont Rebekka (23) uit Amsterdam ondervroeg. De jonge vrouw, die naar eigen zeggen geen tijd heeft voor werk en leeft van haar ouders geld, nodigde Gordon zelfs op niet mis te verstane wijze uit om het eens met haar te proberen. ,,Misschien als je nog een ander gaatje wilt'', hintte ze, waarna Gordon van verbijstering even weg moest lopen.



Nadat Jasper de vrouwen drie vragen had gesteld, koos hij Christy voor het date-avontuur. Officieel moest hij eerst nog de derde kandidate ontmoeten, waarna Gordon 'op goed geluk' zou roepen en de scheidingsmuur zouden worden opgetrokken. Daar wachtte de blondine echter niet op. Ze stapte meteen op Jasper af, waarna Gordon lachend op zijn knieën viel. Hij had de indruk dat Christy dacht dat ze niét was gekozen. ,,Hij kiest jou!'', riep hij getergd.



Als date namen de tortelduiven deel aan een stomende massagecursus, die zo goed beviel dat ze hopen vaker af te spreken. ,,We hebben nog geen dates staan, maar dat komt binnenkort zeker wel'', verzekerde Christy.