Meer festivals weigeren rapper DaBaby na homofobe uitspraken

video Ex vertelt over ‘mishande­ling’ door Gers Pardoel: ‘Hij duwde me van de trap waar de kinderen bij waren’

14:02 Sélina van Gool (35), de ex-vriendin van Gers Pardoel (39), zegt dat ze jarenlang fysiek en mentaal is mishandeld door de rapper. ,,Toen Gerwin (zijn echte voornaam, red.) me voor de ogen van onze kinderen van de trap duwde, dacht ik: hier stopt het”, zegt ze in een uitgebreid interview met het Vlaamse blad Dag Allemaal.