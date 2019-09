Meest besproken seksscène in succesroman Belofte van Pisa herschreven

Schrijver Mano Bouzamour heeft een seksscène in zijn succesroman De Belofte van Pisa herschreven. Hij heeft dit gedaan omdat hij de scène zoals deze in de verfilming zit, die vanaf 10 oktober in de bioscopen draait, beter vindt dan het oorspronkelijke fragment zoals dat in het boek zat. Het gaat om een van de meest besproken scènes uit het boek.

De Belofte van Pisa vertelt over de 15-jarige Amsterdamse jongen Samir (Shihane el-Hamus). Samir kan fantastisch trompet spelen en wordt aangenomen op het Muzieklyceum Zuid. Als enige leerling van Marokkaanse afkomst is hij een vreemde eend in de bijt. Zo goed en zo kwaad als het gaat, houdt Samir zijn school en zijn familieleven gescheiden, vastbesloten zijn diploma te gaan halen.

In het boek heeft Samir een trio met twee meisjes. In de filmversie doet zijn beste vriend Ysbrand (Thor Braun) ook mee. ,,Ik vond dat Robert Alberdingk Thijm in het filmscript een waanzinnige ingreep heeft gedaan die de scène nog zoveel mooier, ontroerender en toffer heeft gemaakt”, stelt Bouzamour. ,,Robert heeft in de film Samirs beste vriend aan de vrijscène toegevoegd. Niet alleen de meisjes zoenen en vrijen met elkaar, maar ook de jongens. Dat vond ik zó cool dat ik naar de uitgeverij ben gerend om die scène, speciaal voor de filmeditie, te herschrijven. Hoe vaak gebeurt het nou dat een romanschrijver zijn boek herschrijft omdat hij het filmscript toffer vindt?”