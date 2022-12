‘Meest ondergewaardeerde radiomaker’ overvallen in de studio: ‘Wat is dit nou?’

Creativiteit zorgt voor een onderscheidend geluid op de radio. Een hersenspinsel van een radiomaker kan spontaan je aandacht trekken, terwijl de radio toch vooral op de achtergrond stond te spelen. Dj’s die dat kunnen, zijn uniek en goud voor het medium. Kai Merckx is een uitblinker in deze categorie.



Met zijn gevoel voor humor weet hij in zijn avondshow op Qmusic regelmatig een lach op je gezicht te toveren. En of hij dat nou doet in zijn uppie, op vrijdag met Bram en Tom of als gelegenheidstrio met Mattie en Domien. Elke keer weet hij met zijn creatieve geest weer voor een verrassing te zorgen.



Dat doet hij bijvoorbeeld met een parodie op Jan de Hoop, waarbij de bekende bloopers van de nieuwslezer voorbij komen op het moment dat Kai spreekt over zijn afscheid. Maar ook als hij een bijna eindeloze herhaling van de hit Vluchtstrook laat horen, om keer op keer uit te leggen waar dat melodietje nou vandaan kwam. Waar hij ook zijn liefde voor de muziek die hij draait toont. Daar bovenop heeft Kai ook nog enkele uitstekende imitaties in huis.



Kai zit in de avond van Qmusic, maar valt gelukkig regelmatig ook in op prominentere plekken. Wij kunnen alleen maar hopen dat we hem zo vaak mogelijk blijven horen op de radio. En dat Kai zijn creativiteit blijft aanspreken, want dat talent is uniek.