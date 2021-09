Megan en Kourtney gaan samen topless en Jamies zoontje is net zo ondeugend als papa

Doe Maar cancelt afscheids­tour­nee vanwege ziekte Vrienten: kaartko­pers Doornroos­je krijgen geld terug

22 september NIJMEGEN - De concerten van Doe Maar op 10 en 11 november in Doornroosje gaan niet door. De Lijf aan Lijf tour van de Nederlandse popband is in zijn geheel geannuleerd vanwege de ziekte van zanger en bassist, Henny Vrienten (73). Mensen die een kaartje voor het concert in Doornroosje hebben gekocht, krijgen hun geld terug.