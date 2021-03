Meghan draagt dramatische jurk mét boodschap bij interview met Oprah

Boerin Bertie chauffeur in nieuw programma Yvon Jaspers: ‘Ik hou van alles dat groot en lomp is’

12:39 Boerin Bertie is de bestuurder van de camper in het nieuwe programma Onze boerderij in Europa van Yvon Jaspers. Iets wat in eerste instantie helemaal niet op de planning stond.