Meghan: ‘Het voelt goed om weer thuis te zijn’

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die in mei door politiegeweld om het leven kwam, hakte er bij Meghan in het begin nog wel in. Het systematische racisme was nog altijd aan de orde van de dag in de Verenigde Staten. ,,Maar dat verdriet veranderde in een gevoel van inspiratie omdat ik zie dat het tij keert”, zei Meghan gisteravond tijdens een top van The 19th*, een nieuwsorganisatie waar voornamelijk vrouwen werken.



,,Vanuit mijn standpunt is het niet nieuw om de stroom van racisme en onbewuste vooroordelen waar te nemen”, zei Meghan, die zelf opgroeide in Los Angeles. ,,Maar ik denk dat de veranderingen die nu bewerkstelligd worden iets is waar ik onderdeel van wil zijn en waarbij ik mijn stem wil laten horen. Dus ja, het is goed om weer thuis te zijn.”