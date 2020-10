Meghan Markle heeft nog steeds contact met Suits-collega Patrick J. Adams

Knipoog naar Meghan Markle in laatste seizoen Suits

16 augustus Fans van Suits die de ijdele hoop hadden dat voormalig actrice Meghan Markle eenmalig zou terugkeren in het negende en laatste seizoen van de advocatenserie, kregen toch een beetje hun zin. In de aflevering van deze week werd haar personage Rachel Zane genoemd en werd er zelfs een grapje gemaakt over hoe goed het nu met haar gaat.