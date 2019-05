‘Meghan Markle niet thuis bevallen maar in exclusieve privékliniek’

Meghan Markle (37) is volgens Britse media niet thuis bevallen maar bij nader inzien toch in het Portland Hospital: een privéziekenhuis in Londen waar één nacht vanaf 17.500 euro kost. De hertogin van Sussex zou zondagavond laat vanuit hun woning Frogmore Cottage in Windsor door haar echtgenoot prins Harry (34) met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Of sprake was van complicaties, is onbekend.

Britse media zoals The Sun stellen dat alles in Frogmore Cottage in gereedheid was gebracht om de thuisbevalling probleemloos te laten verlopen. ,,Prins Harry heeft haar echter toch in het diepste geheim en onder politie-escorte van Scotland Yard naar de Britse hoofdstad gebracht. Daar beviel ze om 5.26 uur maandagochtend van een kerngezond jongetje van 3,2 kilo. Prins Harry zou zijn vader en andere familieleden zoals koningin Elizabeth niet op de hoogte hebben gebracht van reis van Windsor naar Londen. Kort na de bevalling, die probleemloos zou zijn verlopen, keerde het stel weer terug naar Windsor: een uurtje rijden vanaf Londen.

The Sun stelt, op basis van een gesprek met een arts die niet betrokken was bij de bevalling, dat Meghan Markle ongetwijfeld voor een thuisbevalling ging, maar dat ze vanwege haar leeftijd en mogelijke risico's toch koos voor een keizersnede in een ziekenhuisomgeving. Of dat zo is gegaan, is op geen enkele wijze bevestigd door wie dan ook. Britse media verwachten niet dat Harry en Meghan met details over de bevalling naar buiten zullen treden. Gehoopt wordt op een ‘lek’ binnen de muren van het exclusieve privéziekenhuis kan ophelderen hoe Meghan beviel en of dat daadwerkelijk in het Londense hospitaal gebeurde.

Lees verder onder de video waarin royaltyverslaggever Jeroen Schmale meer vertelt over de baby van Harry en Meghan.

Harry en Meghan - die naar verluidt een week over tijd was - laten de baby morgen aan de wereld zien. Gisteren hadden ze nog geen naam voor de kersverse royal, maar bookmakers speculeren over namen als Spencer, James, Arthur, Philip, Alexander, Albert, Charles, Oliver, Henry en Edward. Prins Harry zei gisteren dat, omdat Meghan later beviel dan verwacht, ze langer konden discussiëren over namen.

Bewondering

Volgens de jongste zoon van prins Charles en Diana (1961-1997) maken Meghan en de baby het goed, zo vertelde hij voor de camera van Sky News. ,,Het is het meest ongelooflijke wat ik ooit heb meegemaakt.’’ Harry heeft veel bewondering voor alle vrouwen ter wereld die hun kinderen op de wereld zetten. ,,Dat is bijna niet te begrijpen. Maar we zijn allebei erg blij en erg dankbaar voor iedereen die ons de afgelopen periode gesteund heeft. Ik ben niet bij veel bevallingen geweest. Dit was echt zo bijzonder, echt geweldig. Ik ben ontzettend trots op mijn vrouw en zoals elke ouder of vader zou zeggen, is je eigen baby het mooiste dat er is. We zijn echt dolgelukkig.’’

Het koppel kondigde hun ‘royal baby’ in oktober aan. Vlak daarna maakten de twee een rondreis door Australië en Nieuw-Zeeland, waar ze direct werden bedolven onder de babycadeaus. Half maart ging Meghan met zwangerschapsverlof. Op 11 april werd bekend dat ze de geboorte ‘privé willen houden’, wat zoveel betekent als dat Harry en Meghan tijd met hun zoon willen doorbrengen voordat ze het kindje aan de wereldpers tonen.

Met hun keuze breken de Sussexes met de traditie van een fotomoment vlak na de geboorte. Kate Middleton, de vrouw van Harry’s broer prins William, stond drie keer een paar uur na de bevallingen van prins George, prinses Charlotte en prins Louis op de trappen van de Lindo Wing van het St. Mary’s Hospital in Londen te stralen voor de toegestroomde wereldpers.