Meghan Trainor in verwachting van tweede kind

De 29-jarige Trainor maakte het nieuws maandagochtend bekend in het NBC-programma Today. ,,Het is gelukt! Het gaat eindelijk gebeuren en we zijn dolgelukkig”, zei de zangeres.

Vorige maand zei Trainor al in een gesprek met tijdschrift People dat ze in 2023 hoopt op gezinsuitbreiding. Ze stelde toen dat ze uiteindelijk vier kinderen hoopt te krijgen. ,,Dus ik moet aan de slag!”, zo zei de zangeres, die hits scoorde met All About That Bass, Lips Are Movin en recentelijk met Made You Look.