Meghan Trainor scoort met Made You Look na lange tijd weer een Top 40-hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 26 november. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 9 zittenblijvers, 11 stijgers en 17 zakkers.

33 (--) MILLION DOLLAR BABY- Ava Max

De twaalfde Top 40-hit is een beetje van Ava Max maar vooral ook een beetje van Leann Rimes. In Million Dollar Baby kun je namelijk Can’t Fight The Moonlight herkennen; de track die in 2000 verscheen en vier weken op nummer 1 stond. Leann Rimes hielp zelfs mee in een TikTok-video waarin ze een dansje uit de film Coyote Ugly deed.

In januari moet het tweede studioalbum van Ava Max verschijnen: Diamonds And Dancefloors. Op dat album zal haar vorige hit, Maybe You’re The Problem, een plekje krijgen en ook de opvolger – Weapons – die we wellicht binnenkort al in de Top 40 kunnen verwachten.

Million Dollar Baby is nieuw op nummer 33.

29 (--) MADE YOU LOOK- Meghan Trainor

In 2014 maakte Meghan Trainor haar debut in de Top 40 met de top 3-hit All About That Bass. Daarna volgde er nog een handvol hits tot No, in 2016, haar laatste was. Na de release van het album Treat Myself, dik twee jaar geleden, kreeg ze met haar man, Daryl Sabara, een zoontje.

Met haar vijfde album Takin’ It Back keert ze weer terug naar de sound waar ze groot mee is geworden. Op de track Made You Look zingt ze over haar onzekerheden, haar lijf na de bevalling en een therapie-oefening waarbij ze vijf minuten lang naar haar blote lichaam moest kijken.

Made You Look is de zesde Top 40-hit voor Meghan en op nummer 29 de hoogste nieuwe.

10 (11) HOLD ME CLOSER- Elton John & Britney Spears

Het rijtje hits van Elton John begint indrukwekkend te worden. Hold Me Closer is zijn 32e Top 40-hit en deze week weet de 75-jarige Brit opnieuw de top 10 te bereiken. Zijn vorige top 10-hit stond aan het begin van het jaar in de lijst: Merry Christmas. Zijn samenwerking met Britney Spears klimt deze week een plaatsje naar nummer 10 en dat maakt het voor Sir Elton zijn 14e top 10-hit in ons land.

Voor Britney Spears is een top 10-hit wel even wat langer geleden. De inmiddels 40-jarige Amerikaanse moest na Scream & Shout namelijk bijna tien jaar wachten op haar 13e top 10-hit.

1 ( 1) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

De complete top 6 blijft deze week onveranderd. Dat betekent dat How Do I Say Goodbye van Dean Lewis voor de derde keer op nummer 3 staat en dat Stiekem van Maan en Goldband ook deze week de nummer 2 is.

2022 kan wel eens het jaar worden met de minste nummer 1-hits - I’m Good (Blue) van David Guetta en Bebe Rexha is namelijk pas de 7e hit die de Top 40 weet aan te voeren. Deze week wordt het ook nog eens de 29e Top 40-hit die in de dubbele cijfers komt want de track staat nu voor de tiende week op 1.

