Meilandjes bezorgen Televizier-Ring Gala recordaantal kijkers

VideoZe wonnen de gouden ring en ze bezorgen NPO 1 ook nog eens gouden kijkcijfers. De winst van Chateau Meiland leverde de best bekeken uitzending op van het Gouden Televizier-Ring Gala sinds het begin van de kijkcijfermetingen in 2002. Er keken gisteravond ruim 2,5 miljoen mensen.

Ook de Rodelopershow met Britt Dekker en Maik de Boer voorafgaand aan het Gala kon rekenen op veel kijkers: ruim 1,7 miljoen.

De afgelopen jaren trok het Gala - waar de belangrijkste televisieprijzen van het jaar worden uitgereikt - steevast ruim twee miljoen kijkers. Nu zorgden Martien, Erica en de rest voor een record met hun overwinning op Beste Zangers en Expeditie Robinson. Kasteelheer Martien kent zijn kracht: in zijn speech vertelde hij al dat hij en zijn gezin een kijkcijferkanon zijn. ,,SBS, we hebben jullie deze zomer uit het slijk getrokken. Jaaaa. En het is voor het eerst sinds 2003 (met Hart in Aktie, red.) dat jullie hier stonden met een Ring. Dus het is fantastisch voor SBS.”

Ook SBS6 is ‘ontzettend blij’, laat Marco Louwerens weten, directeur Televisie van Talpa Network. ,,De top-3 nominatie was al een grote eer en dit is de kers op de taart”, aldus Louwerens. ,,We zijn vreselijk trots op de makers van Chateau Meiland, iedereen die aan het programma heeft meegewerkt en bovenal natuurlijk op Martien, Erica, Maxime en kleine Claire, Montana, Caroline, Bommel en Bijoux.”

Volledig scherm Martien Meiland tijdens de uitreiking van de 54ste Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma van het afgelopen jaar. © ANP

‘Carolientje’

Martien Meiland stak in zijn speech ook huisvriendin Caroline een hart onder de riem, die onlangs het chateau in Frankrijk heeft verlaten met een burn-out. Zij was niet bij het Gala aanwezig, maar hield de prijsuitreiking vanaf de bank in de gaten. ,,Wat gaaf, de ring is gewoon binnen”, reageert ze vanochtend op Instagram. ,,Ik wil iedereen die aan me heeft gedacht, mij een berichtje of appje heeft gestuurd onwijs bedanken. Maar ik wil ook iedereen bedanken die heeft gestemd op Chateau Meiland want zonder jullie hadden we niet gewonnen.”