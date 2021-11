Meilandjes onder de indruk van opgezette hond Bommel, preparateur is kampioen

Dat laat het bedrijf Bouten en Zoon uit Venlo vandaag weten. De kampioenschappen waren al in september, maar vanwege de lopende serie van Chateau Meiland heeft het preparateursbedrijf de winst nog even geheim gehouden.

In Chateau Meiland was vanavond te zien hoe de familie onder de indruk was van Kevenaars werk. ,,Zo keek hij als hij mij aanviel. Kijk die nageltjes’’, oordeelde Martien. Wijzend op de ‘kwabben’ in zijn nek, reageerde Erica: ,,Die kon je zo lekker vastpakken.’’

Bommel kreeg een plek op een tafeltje in de huiskamer van Martien, naast een lampje en de maquette van het Franse Chateau Marillaux. De familie vindt het een toepasselijk hoekje geworden omdat hun hond juist bij het kasteel veel mensen verwelkomde met luid geblaf en hoge sprongen. ,,Hij hoort hier echt. Ik ben heel blij dat hij thuis is. Nu is het af’', aldus Erica.

Topniveau

Bommel werd door de jury uit 198 inzendingen als beste beoordeeld in de zogeheten ‘master divisie’ tijdens de Europese Kampioenschappen Taxidermie in Boedapest. Kevenaar won ook de Breakthrough Award for Judges Choice Best of Show, een speciale juryprijs. ,,Het was een gok om met Bommel mee te doen in de master divisie, want daarin is de concurrentie van topniveau”, vertelt Loes Verstraete van Bouten en Zoon. ,,Maar met Wesley hebben we een eigenwijze man rondlopen. Hij heeft niet aan zichzelf getwijfeld, maar we waren wel nerveus.”

Volledig scherm De Meilandjes op bezoek bij Bouten en Zoon. © Talpa Kevenaar, die overigens al 23 jaar ervaring heeft, leverde met het op ambachtelijke wijze opzetten van Bommel topkwaliteit af, vond de jury. Het is bijzonder dat hij met een huisdier kampioen wordt, want meestal winnen preparateurs met vissen en vogels. ,,Huisdieren opzetten zit nog een beetje in de taboesfeer”, legt Verstraete uit. ,,Er zijn nog steeds veel mensen met een heel uitgesproken mening hierover. Dat wij nu hebben gewonnen met een huisdier, helpt ons vakgebied uit die taboesfeer te halen.”



Kijkers zagen afgelopen maart hoe het SBS 6-gezin afscheid nam van hun geliefde hond. Ze brachten het dier naar Kevenaar. Hij was toen al druk met de voorbereidingen. ,,We hebben een dodenmasker gemaakt’’, vertelde hij destijds. Dat is een afdruk van Bommels gezicht, waarin je meer details ziet dan op een foto. ,,Baasjes kennen hun dier al jaren, die weten hoe hij kijkt, hoe het oor hangt. Ik zie gewoon een hond, dus ik moet Bommel leren kennen.’’



Overigens wisten de juryleden niets van de bekendheid die Bommel genoot bij leven. ,,Het gaat volledig anoniem en de juryleden komen uit de Verenigde Staten en Rusland, zodat zij ook niet de hand van de preparateur erin herkennen”, legt Verstraete uit. ,,Zij kijken puur naar de kwaliteit van het product. Wesley moest een boekje bijhouden waarin hij het werkproces bijhield, over wat hij heeft gedaan en welke technieken hij gebruikte.”

Eerder legde Kevenaar uit dat hij soms wel honderd uur werk steekt in het prepareren van een dier. Het is een heel proces: zo is Bommel in de vriezer bewaard tot het moment dat Kevenaar met hem aan de slag ging. Daarna is de bulldog gevild. De huid werd verwerkt tot leer, dat vervolgens om een volledig ‘nieuw lichaam’ is geplakt. Daarna is in de afwerkingsfase het eindresultaat zo levendig mogelijk gemaakt met ‘goedjes en verfjes’.

Overigens heeft Bouten en Zoon ruime ervaring met de kampioenschappen. Al jaren belandt hun werk in de Europese top 3.

