Meilandjes openen bed and breakfast ‘Code Rosé’ in Noordwijk: ‘We gaan het heel anders doen’

Met videoDe realityfamilie Meiland gaat haar onlangs aangekochte pension in Noordwijk grondig verbouwen en daarna openen voor publiek als bed and breakfast. De bestaande naam Pension Kristina gaat van de gevel en maakt plaats voor ‘Pension Rosé’. ,,We gaan het heel anders aanpakken dan in Frankrijk’’, zegt Erica Meiland tegen deze site.

De SBS 6-sterren beginnen volgende maand eigenhandig met verbouwen en hopen in mei klaar te zijn, vlak voor het zomerseizoen. Tot die tijd heeft de familie veel werk te verzetten. Het pension ziet er al netjes uit, maar is nog niet des Meilands. Zo zit er volgens dochter Montana veel geel in het interieur, precies een kleur waar ze een hekel aan hebben.

,,We gaan het helemaal strippen’’, vertelt Martien bij een kerstborrel ter gelegenheid van de aanstaande kerstspecial. ,,Helemaal opfluffen. Mooi behang in de kamers, mooie ontbijtruimte, zijden boeketten. We gaan het helemaal mooi maken.’’ Dat daar ongetwijfeld bloed, zweet en tranen mee gepaard gaan, vindt hij niet erg.

,,Er moet heel veel gebeuren, dat vinden we leuk. Van niets iets maken.’’ En is het natuurlijk al snel leuke tv. ,,Als je geen goede achtergrond hebt van verbouwen, geen technische opleiding, is het heel lastig als je wél gaat verbouwen’’, zegt Erica, die daarom veel ‘hilariteit’ verwacht.

De familie runde eerder al een bed and breakfast in Frankrijk, Chateau Marillaux. ,,We gaan het heel anders aanpakken’’, aldus Erica. ,,We gaan niet meer het avondeten doen, echt alleen ontbijt. En alles regelen, de reserveringen, de administratie. Het is gewoon Zimmer mit Frühstück. Daarom willen we ook het woord pension, dat klinkt een beetje kneuterig.’’

Als de zaak eenmaal draait, gaan de familieleden qua werk ‘rouleren’. ,,Ik ga bijvoorbeeld drie ochtenden doen, Maxime twee, Erica twee en Montana één’’, legt Martien uit. ,,Die heeft natuurlijk de winkel, dus die is sowieso druk.’’

De naam van het pension, volgens Erica ideaal gelegen op zo’n zeven minuten lopen van het strand, verwijst naar de weersomstandigheden in Noordwijk en hun voorliefde voor wijn. ,,Het regent en waait hier natuurlijk altijd’’, zegt Martien.

Eind vorige maand werd bekend dat de familie het pand voor bijna 1,5 miljoen euro had gekocht. ,,De media brachten het eerder dan het rond was’’, bekent Martien. ,,Maar het is rond.’’

De verbouwperikelen zijn volgend jaar te zien in een nieuwe reeks van Chateau Meiland op SBS 6. Eerst is er de special op kerstavond. Daarvoor ging de familie aan boord van een cruiseschip in Spanje. Veel meer dan dat het ‘schommelig’ was wil Montana er niet over kwijt.

En oh ja: de boot was net een doolhof. Tot frustratie van Erica. ,,Dan zat ik voorin het schip en dan moest ik achterin zijn.’’ En over het formaat: ,,Ik wist niet wat ik zag, zo groot. 22 liften, alleen voor de gasten. Ongelofelijk, echt een belevenis.’’

