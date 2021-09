Meilandjes verhuizen mogelijk voor kleine 2 miljoen naar riet gedekte villa in Noordwijkerhout

Martien en Erica hebben mogelijk succes geboekt in hun zoveelste zoektocht naar een geschikt huis. Het oog zou zijn gevallen op een villa in Noordwijkerhout, een dorp met 15.000 inwoners dat grenst aan hun geliefde Noordwijk. Wil de familie zelf de koop niet bevestigen, het beschikt in ieder geval over de lange oprijlaan die de gehoopte privacy moet waarborgen.

Bij de riet gedekte villa, die sinds twee weken voor 1,7 miljoen euro te koop wordt aangeboden, hoort een vrijstaande garage en een carport voor twee auto’s. Op het stuk grond is een riant tuinhuis gelegen, dat in 2017 is vernieuwd en mogelijk de nieuwe plek wordt van Erica.

Hoewel Martien en zijn vrouw vooralsnog nog niets over de mogelijke koop kwijt willen, is het de perfecte plek voor het stel. ‘Optimale privacy’ is het toverwoord waar zij naar op zoek zijn. Bovendien is Noordwijkerhout voor Martien bekend terrein, hij kwam daar 60 jaar geleden ter wereld. De verkopend makelaar van het 2.108 vierkante meter tellende perceel wil de transactie noch bevestigen, noch ontkennen. ,,We moeten ons houden aan de geheimhoudingsplicht’’, klinkt het aan de telefoon.

Erica gaf gisteren bij RTL Boulevard uitleg over de aanstaande verhuizing uit de villa die zij en Martien eerder dit jaar voor 2,6 miljoen kochten van Kensington-drummer Niles Vandenberg. ,,Dit is een heel mooi plekje, maar de hele dag rijden hier mensen rond. Als je thuis bent wil je gewoon rust hebben”, zei ze. ,,Toen kwam er een heel leuk huis op de markt waar we zijn wezen kijken en dat hebben we gekocht. Het is een hele rustige plek, met een laantje en een hek. Als je in de tuin zit, ziet niemand je.’’

Verhuizen bleek tijdens de laatste aflevering niet de grootste hobby van de Meilandjes (tekst gaat verder onder de video)

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat de ‘Kensington villa’ nog op naam van de Meilandjes staat. De makelaar van dat pand wil geen uitspraken doen over een aanstaande verkoop en verwijst naar SBS, waar momenteel Chateau Meiland wordt uitgezonden. SBS laat weten dat de bekendmaking van het nieuws aan de familie is.

Overigens is bij dochter Maxime, die binnenkort hoopt te bevallen van haar tweede kindje, het verhuisvirus ook toegeslagen. Volgens Bekendeburen.nl verkassen zij en haar vriend Leroy naar een Noordwijkse villa met vijf slaapkamers en twee badkamers. Het stel zou daar 1,2 miljoen euro voor hebben betaald.

