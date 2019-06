Meisjesidool Shawn Mendes (20) gepest als tiener om zangtalent: 'Ik voelde me echt vreselijk’

Duizenden metalfans woest: headliner Manowar treedt op allerlaat­ste moment niet op

16:28 Het is de grootste nachtmerrie van iedere festivalorganisatie: een headliner die op het allerlaatste moment afzegt en vervolgens jouw medewerkers publiekelijk de schuld geeft van wanbeleid. Het gebeurde afgelopen weekend op Hellfest in Frankrijk, een populair metalfestival waar jaarlijks duizenden Nederlanders naartoe gaan. De Amerikaanse metalband Manowar is de boeman in dit verhaal. ,,Ik kwam helemaal vanuit Zuid-Amerika om ze te zien...’’