Mel C: ‘ik probeerde jarenlang te ontdekken wie die persoon achter Sporty Spice was’

Youp van ‘t Hek noemt afscheid in ziekenhuis ‘een van ontroerend­ste momenten’ uit zijn leven

11 oktober De in maart met corona besmette Youp van ‘t Hek heeft zijn tijd in het ziekenhuis destijds met een lach en een traan afgesloten. Dat vertelde de cabaretier en columnist vandaag in De Taalstaat op NPO Radio 1. ,,Op de laatste dag hebben ze een dansje voor me ingestudeerd. Dat was een van de onroerendste momenten uit mijn leven”, vertelde Van ‘t Hek aan presentator Frits Spits.