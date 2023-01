‘Mel Gibson gaat toch Passion of the Christ II draaien’

met video Kandidaat gewond bij opstootje in Echte meisjes in de jungle

Het nieuwe seizoen van Echte meisjes in de jungle is nog maar net begonnen, maar loopt nu al uit de hand. Realityster Louisa Janssen (bekend van realityshow Louisa en Rowan) valt in de tweede aflevering van de Videoland-serie Esmee Ipema aan (een van de ‘Terror Twins’ uit Ex on the beach).

10 januari