Mel Gibson staat nog altijd aan de top van zijn professie: hoe doet hij dat?

,,They may take our lives, but they will never take…our freedom!” Met die befaamde speech uit het Oscarwinnende Braveheart (1995) zorgde Mel Gibson, vanaf vandaag te zien in The Professor and the Madman, wereldwijd voor harde lagen kippenvel. Dan een greep uit een andere, maar even legendarische speech: ,,I will put you in a fucking rose garden, you cunt!” Deze woorden – ‘Ik stop je onder de grond, kutwijf!’ – zorgde voor een heel ander soort kippenvel. De acteur sprak ze uit tegen zijn toenmalige partner Oksana Grigorieva.



Van de gelekte telefoontapes uit 2010 is dit nog een van de meer vriendelijke citaten. De dame in hetzelfde gesprek: ,,Een man die een vrouw slaat terwijl ze zijn baby in haar armen heeft…een man die twee keer de tanden van zijn vriendin kapotslaat…wat voor een man is dat eigenlijk?!” Gibson op zijn beurt: ,,Je verdiende het, verdomme.”



Het werd een ‘hoogtepunt’ in een eindeloze reeks controverses die de loopbaan van de 63-jarige Australiër (Lethal Weapon, Mad Max, Ransom) kleurt. Er zijn nog de talloze homofobe opmerkingen, meer dan één dronkemansrit, Holocaustontkenningen en antisemitische scheldpartijen. Wanneer Gibson in 2004 zijn sadistische succesfilm The Passion of the Christ regisseert, klinkt er harde kritiek uit Joodse hoek. Wat niet meehelpt: een politieman die de Hollywoodster in 2006 weer eens op de bon slingert, krijgt de volle lading. ,,Fucking Joden. Jullie zijn verantwoordelijk voor álle oorlogen in de wereld.’’