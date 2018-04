Melisa Schaufeli ziet toch af van maagballon: 'Ik ga het zelf doen'

Video Estelle staat doodsangsten uit in bobslee met Gordon

19:04 Estelle Cruijff en Gordon zijn vanaf vanavond te zien in hun gloednieuwe programma Estelle en Gordon: Weg Ermee!. Al in de eerste aflevering krijgt Estelle een flinke uitdaging: ze moet met Gordon een ritje maken in een bobslee in het Duitse Winterberg. En dat zorgt voor de nodige paniek bij de 39-jarige socialite.