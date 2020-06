Memorabele ‘rots-scene’ in GTST met Bowien en Ludo was geen stunt

In het script werd Finland de huwelijksreisbestemming van Bowien en Stefano (Bas Muijs), de broer van Ludo (Erik de Vogel). Een achtervolging tussen Ludo en Bowien eindigt op de rand van een klif. Bowien verliest haar evenwicht, valt achterover, maar weet zich vast te grijpen. Ze smeekt Ludo tevergeefs om hulp, waarna ze te pletter valt en uren later dood wordt aangetroffen.



Het waren volgens Jess spannende opnames. ,,De meeste acteurs in GTST deden destijds hun stunts zelf. Dus ik hing daar daadwerkelijk aan die rots. De jongen die dat tuigje vasthield, had volgens mij nog nooit op een set gestaan en was zo onder de indruk dat hij af en toe dat touw wat liet vieren. Die angst in mijn ogen was dus niet helemaal gespeeld.’’



Nu acteurs als Bas Muijs en Cas Jansen opnieuw in GTST te zien zijn, sluit Jess haar terugkeer niet uit. ,,Ik zou daar niet direct nee tegen zeggen, wat ik lang wel gedaan heb. Zeker voor een korte periode lijkt het me wel geinig. Het gevaar is altijd dat je blijft hangen, waardoor je andere rollen uitsluit.’’ Een idee over een mogelijke terugkeer van Bowien heeft de actrice wel. ,,Het wordt tijd voor wraak op Ludo. Bowien is alleen wel dood, dus dan zou het haar tweelingzus of zo moeten zijn. Ach ja, in soaps kan alles.’’