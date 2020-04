Memphis Depay haalt zich opnieuw woede op de hals met welpje in videoclip

Begin april wist Depay, aanvaller bij de Franse club Olympique Lyonnais, voor de nodige ophef te zorgen door twee foto’s te delen op Instagram waarop hij met het beestje te zien was. De voetballer vroeg zich doodleuk af wat er zou gebeuren ‘als een leeuw poseert met een lijger’. Het leverde hem veel kritiek op, onder meer van dierenwelzijnsorganisatie World Animal Procection. Zij noemden Depay een ‘slecht voorbeeld’. De waarschuwingen van World Animal Protection en het commentaar van zijn fans hebben bij Depay echter geen indruk gemaakt. Vannacht bracht de voetballer, die inmiddels ook als rapper bekendstaat, gewoon de videoclip uit waarin de lijger te zien is. Reden voor World Animal Protection om de krachten te bundelen met Stichting Spots en Stichting Aap. De organisaties doen nu samen een oproep aan alle sporters om vermaak met wilde dieren te mijden – en zeker interactie met wilde dieren niet te promoten. ,,We vinden het erg jammer dat Memphis niet besloten heeft om de lijger uit zijn videoclip te laten en zijn foto’s niet heeft verwijderd. Door met het welpje op de foto te gaan en hem te gebruiken in een videoclip, creëer je het idee dat het oké is om dieren zo te gebruiken”, laat Sanne Kuijpers van World Animal Protection weten. ,,Helaas worden wereldwijd allerlei diersoorten – van leeuwen tot olifanten – gefokt voor toerisme. Zo’n selfie lijkt misschien leuk, maar er schuilt veel dierenleed achter. Juist als boegbeelden zoals Memphis Depay zich met zo’n dier laten portretteren, kan het idee ontstaan dat dit heel normaal is. Dit moet je daarom niet willen promoten.’

KNVB

Eerder deze week stuurden de drie organisaties al een brief naar de KNVB, met het verzoek om er bij (prof)voetballers op aan te dringen interactie met wilde dieren te mijden. Dit zou opgenomen kunnen worden in de gedragsregels.



Kuijpers benadrukt: ,,Maar in principe geldt dit natuurlijk voor iedereen met een voorbeeldfunctie. Daarom roepen we gezamenlijk sporters op om het goede voorbeeld te stellen. Of een wild dier nu is gekruist, gefokt of uit het wild komt… het is en blijft een wild dier. Je hoort een wild dier niet te knuffelen, er een selfie mee te maken, ermee te wandelen of het te gebruiken in een videoclip.”