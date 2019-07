Men in Black-acteur (88) overleden

Torn was meer dan zeven decennia actief als acteur, zowel op het witte doek als op het toneel. Zo verscheen hij in meer dan tien Broadway-producties, maar bij het grote publiek werd hij toch vooral bekend van rollen in films als Men in Black en Dodgeball. Ook speelde Torn jarenlang in de HBO-serie The Larry Sanders Show, waarvoor hij een Emmy ontving in 1996. In 1983 werd Torn voor zijn rol in de film Cross Creek genomineerd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol.