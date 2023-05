Mensen springen op uit publiek en dansen op tafel bij Jinek: ‘Helemaal te gek’

Tom Hanks en zijn vrouw in ‘verhitte discussie’ op rode loper: dit gebeurde er

De Amerikaanse acteur Tom Hanks (66) werd samen met zijn vrouw Rita Wilson (66) gefotografeerd terwijl hij in een verhitte discussie verwikkeld was met een medewerker op de rode loper van het filmfestival van Cannes. Hanks zwaait met zijn vinger in het gezicht van de man, die de gemoederen schijnbaar probeert te bedaren. Rita heeft inmiddels uitgelegd wat er aan de hand was. ,,We konden hem niet horen.”