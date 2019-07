Meryl Streep krijgt award op filmfestival van Toronto

Drievoudig Oscar-winnaar Streep had onlangs veel succes met de serie Big Little Lies. Dit najaar is ze te zien in The Laundromat van Steven Soderbergh. In 2018 vestigde ze een record met haar 21e Oscar-nominatie voor haar rol in The Post.

‘Meryl Streep is ongetwijfeld een van de meest getalenteerde en veelzijdige acteurs van haar generatie’, liet TIFF in een reactie weten. ‘Haar enorme bijdrage aan producties voor film en televisie omvat vijf decennia. Met glansrollen in The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer en Sophie's Choice in het begin van haar carrière tot latere films zoals The Devil Wears Prada, The Iron Lady en The Post. Ze heeft personages geportretteerd die zowel boeiend als tijdloos zijn.’