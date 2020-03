Met Boer Geert gaan we nog wat beleven dit seizoen

Oprah Winfrey spreekt over balans en gaat hard onderuit op podium

15:20 Oprah Winfrey's tournee over gezondheid kende gisteren in Los Angeles een wankel begin. De 66-jarige superster ging lelijk onderuit toen ze ironisch genoeg over balans sprak. Terwijl ze over het podium liep, terwijl ze haar speech hield, begon ze te wankelen. Ze hield er gelukkig niets aan over.