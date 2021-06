Met de ‘schijt’ van Rafael dreigde Studio Europa nóg platter te worden dan VI Oranjezomer

Toekomst ‘Minuut van Ruud’ onbekend na ontslag Fidan en Renze: ‘Hopelijk ben ik urgent genoeg’

11 juni Ruud Smulders (34) weet nog niet of hij er in het nieuwe seizoen van De Vooravond bij is met zijn rubriek. De cabaretier verzorgde de eerste twee reeksen van de talkshow De Minuut van Ruud, een satirisch filmpje van zestig seconden over de actualiteit. ,,Toen we na de laatste uitzending uit elkaar gingen, zeiden we: tot eind augustus, maar ik begrijp dat er wat dingen veranderd zijn”, zegt Smulders vanaf zijn vakantielocatie.