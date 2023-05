Met deze Idols-auditie begon de carrière van Loreen | Eurovisie Songfestival 2023

Nieuw programma Het Onbekende heeft veel weg van een film: snufje James Bond, een vleugje Top Gun

Durf jij te kiezen voor het onbekende? Dat is de cruciale vraag in een gloednieuw avonturenprogramma van RTL 4. Dat lijkt te zijn geschreven als een filmscript, met geldkoffertjes, tapes, drones, vliegtuigen en een ware puppet master. Deze krant keek mee bij de opnames in Slovenië.