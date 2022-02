Marc-Ma­rie Huijbregts: Inbrekers hadden code van kluisje met huissleu­tel

Marc-Marie Huijbregts weet hoe de twee mannen die op zaterdag 29 januari bij hem inbraken zijn binnengekomen. ,,We hebben ooit verbouwd en toen is er een kluisje op de deur gedaan, met een code. Daar hebben wij onze huissleutel in. Die code hadden we natuurlijk allang moeten veranderen”, vertelt hij in zijn podcast Marc-Marie & Aaf vinden iets.

5 februari