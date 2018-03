Met dit nummer gaat Waylon naar het Eurovisie Songfestival

Volgens onze muziekverslaggever Stefan Raatgever staat Outlaw in 'Em gelijk aan 'zelfmoord'. ,,Als Waylon de bedoeling heeft het behoudende smaldeel van de Eurovisie-gemeenschap in de regenbooggekleurde gordijnen te jagen, vertrekt hij begin mei met rocker Outlaw in ‘Em naar Lissabon'', liet hij maandag los. ,,De zanger moet het lied van binnen tintelend van de pret hebben gezongen. Deze scheurende ode aan de bandeloosheid past prima in zijn eigen repertoire, maar zou op het Songfestival-podium vrijwel gelijk staan aan zelfmoord.''



Waylon heeft in ieder geval één grote fan, en dat is de Haagse vlogster Bibi Breijman, met wie hij sinds een aantal maanden een relatie heeft. Bibi, die kampt met een burn-out, was drie dagen geleden in de DWDD-studio aanwezig toen haar lover de moderne countrysong The World Can Wait zong; hoogstwaarschijnlijk een ode aan de brunette. Op het moment suprême vanavond was Bibi er niet. Ze verblijft momenteel in New York.