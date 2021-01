Met een haast bezeten blik vertelde hij hoe hij zijn beulen de hersens insloeg

NPO helpt cultuursec­tor: televisie als de nieuwe schouwburg

26 januari De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) biedt podiumkunstenaars de komende maanden de helpende hand. Wekenlang is hard gewerkt aan nieuw cultuuraanbod, dat vanaf deze week is te zien en beluisteren op verschillende NPO-zenders. ,,Dit is echt voor de makers.”