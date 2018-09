Met een kwinkslag de wereld redden van griezels

filmrecensiesHet AD brengt elke donderdag recensies van films die in première gaan. Deze keer: het drama Catacombe, de sciencefiction The Predator, de documentaire Maria by Callas en het drama Papillon.

Ondanks alles in eigen doel schieten

Catacombe Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaaddrama



Regie: Victor D. Ponten. Hoofdrollen: Willem de Bruin, Kevin Janssens

Jermaine Slagter vreest dat het einde van zijn carrière als profvoetballer in zicht is. Hij is ‘op leeftijd’ en zijn team hangt sowieso onderaan de ladder. Daarbij is Slagter zelf z’n ergste vijand. Zo kampt hij met een fikse gokverslaving en verklootte hij de relatie met de moeder van zijn dochter. Aan die met zijn dochter moet hij werken, maar zijn tijd gaat op aan gokken en dat feit verborgen houden. Chinese matchfixers weten de kwakkelende profsporter vervolgens snel te traceren.

De groep Nederlandse makers achter Rabat en Wolf kiezen wederom voor een inkijkje in een bijzondere subcultuur. De hoofdrol wordt gespeeld door Willem de Bruin, ook bekend als Willy – voormalig lid van rapduo The Opposites. Het drama is mooi gefilmd, met oog voor sfeer en detail. Maar het is jammer dat je de fout op fout stapelende protagonist niet werkelijk leert kennen. Zo komt de beklemming rondom zijn bestaan wel aan, maar blijft het lastig om werkelijk mee te voelen.

- Maricke Nieuwdorp

Met een kwinkslag de wereld redden

The Predator Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sciencefiction



Regie: Shane Black. Hoofdrollen: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes

‘Predator’ is niet de juiste benaming voor de buitenaardse figuren die ons komen bezoeken, zo oordeelt de mooie professor in deze film. Een roofdier doodt zijn prooi om te overleven; deze types jagen voor hun plezier. Gewoon, omdat het kan. Een bijzonder intelligent jochie krijgt per ongeluk een wapen in handen van zo’n predator. Die wil dat uiteraard terug -en vriendelijk vragen is er niet bij. Vaderlief, onderdeel van een groepje geestelijk gebutste ex-militairen, probeert te redden wat er te redden valt.

De genetisch verbeterde ruimtekrijgers zijn gevaarlijker en slimmer dan ooit tevoren. Deze uiterst vermakelijke popcornfilm heeft alles wat je verwacht van dit genre, dat niet al zwaar tilt aan geloofwaardigheid of gelaagde personages. Hier zijn kranige mannen en vrouwen aan het werk, die zelfs tijdens bloederige slachtpartijen een kwinkslag in de aanbieding hebben. Opvallend is de soundtrack, die doet denken aan de vervlogen jaren waarin Arnold Schwarzenegger met de eerste generatie griezels afrekende in Predator (1987).

- Maricke Nieuwdorp

Volledig scherm © AP

Hoe Maria Callas bezweek onder de druk

Maria by Callas Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Documentaire



Regie: Tom Volf. Met Maria Callas en Fanny Ardant

Over de legendarische operazangeres Maria Callas is vrijwel alles bekend, maar toch weet regisseur en bewonderaar Tom Volf er nog een eigen draai aan toe te voegen.

De beelden die hij gebruikt zijn echter niet hemelbestormend. Hij toont Callas (1923-1977) in de kleedkamer, met haar fans, op het podium, op vliegvelden – maar de veelvuldige herhaling van dergelijke opnamen geeft wel aan onder welke druk, vooral van de opdringerige media, dit zangfenomeen haar leven moest inrichten. Zij bezweek er op den duur ook onder.

Zijn documentaire Maria by Callas is een eerbetoon van een kunstenares die door de regisseur intens wordt bewonderd. Zo toont hij in zijn film complete aria’s van Callas terwijl die normaal gesproken in verkorte versies worden gebruikt in vergelijkbare films.

Daaruit blijkt dat Volf duidelijk een fan van Callas is. Dat is hem gegund, maar misschien had hij toch wat meer afstand moeten bewaren. De definitieve documentaire over Callas is zijn film beslist niet.

- Ab Zagt

Andere accenten in nieuwe Papillon

Papillon Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Regie: Michael Noer. Hoofdrollen: Charlie Hunnam, Rami Malek en Yorick van Wageningen.

Waarom in hemelsnaam? Dat is de eerste gedachte die opkomt bij het kijken naar Papillon, een nieuwe filmversie van het boek van Henri Charrière over zijn tijd in een strafkolonie in Frans Guyana. Het boek is al in 1973 verfilmd met monumentale rollen van Steve McQueen en Dustin Hoffman.

De Deense regisseur Michael Noer plaatst gelukkig wel een aantal andere accenten in zijn filmversie, maar vergeleken met de originele klassieker van regisseur Franklin J. Schaffner speelt hij een kansloze wedstrijd.

Wel anders van opzet is het uitgesponnen begin van Papillon. De titelheld, die zijn naam dankt aan een getatoeëerde vlinder op zijn borst, blijkt ten onrechte veroordeeld te zijn wegens moord. Op weg naar Guyana ontmoet hij de valsemunter Louis Dega van wie een soort lijfwacht wordt om hem te beschermen tegen nietsontziende medegevangenen.

De nieuwe Papillon is geen beroerde film, zeker voor wie de eerste filmversie niet kent. Maar de hoofdrolspelers hebben niet de impact van hun voorgangers. Hoewel Hunnam een heel eind komt met zijn intense vertolking die ook wel respect afdwingt. Zijn tegenspeler Rami Malek als Dega komt minder goed voor de dag. De Nederlandse Yorick van Wageningen heeft een belangrijke bijrol als de gevangenisdirecteur die hij met de juiste dosering arrogantie overtolkt.