Met Netflix-basketbaldrama Hustle is de wederopstanding van Adam Sandler compleet

Al in 2002 zag regisseur Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Magnolia) dat er meer schuilt in Sandler. In de prettig gestoorde arthouse-romkom Punch Drunk Love speelde hij wéér het opgewonden standje, maar werd ook zijn droevige randje verkend. Jammer dat bijna niemand de film zag en de Amerikaan weer kopje onder ging in het moeras van de wegwerpkomedies (denk aan titels als Click, Blended en Grown Ups).

Misschien moet iemand als Sandler eerst de vijftig passeren waardoor acteren in dergelijke film echt een beetje sneu begint te worden, maar feit is dat hem tegenwoordig andere rollen worden aangeboden waarin hij zijn talent voor drama kan laten zien. Vooral Uncut Gems uit 2019, waarin hij een overspannen juwelier met een gokverslaving speelt, was een voltreffer. Ook in Hustle geloof je hem vanaf seconde één als een scout voor de National Basketball Association (NBA), de hoogste basketbalcompetitie van de Verenigde Staten.

Onsentimenteel

Zijn personage Stanley Sugerman reist tegen wil en dank - hij is liever coach, maar wordt daarin constant tegengewerkt – de hele wereld over om dé nieuwe basketbalheld te vinden. Die treft hij op Mallorca in Bo Cruz die qua postuur en alpha-uitstraling meer indruk maakt dan welke dinosaurus in de laatste Jurassic World dan ook. Zijn weg naar de top is er een vol hobbels, maar Sugerman blijft blind in hem vertrouwen. Ook zijn eigen carrière hangt af van de Spaanse reus. Hustle is het soort sportfilm dat steeds rakelings langs de clichés schuurt, maar nooit over de schreef gaat. Het is prettig onsentimenteel en rauw genoeg om in alle gebeurtenissen mee te kunnen gaan.

Maar dé troef hier is Sandler als een ietwat groezelige man wiens droevige blik en motoriek een pijn uit het verleden verraden. Iemand die zich nooit uit het veld laat slaan, maar ook gebukt gaat onder de kneuzingen die hij onderweg oploopt. Je gaat echt een beetje van hem houden en dat is een conclusie die ondergetekende nooit had gedacht te koppelen aan zíjn naam.

Regie: Jeremiah Zagar. Hoofdrollen: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangomez en Ben Foster

Volledig scherm Queen Latifah en Adam Sandler spelen de hoofdrollen in Hustle. © AP