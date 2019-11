Met ongeremde Riek is het altijd feest, vooral in de studio met Wolter Kroes

Haar woordenschat is niet meer wat het was, scheldwoorden floepen te pas en te onpas uit haar mond en veel dingen uit haar verleden is Riek al vergeten. Maar er is een ding waar ze écht van opfleurt: zingen. Ze heeft het niet van een vreemde, haar moeder was operazangeres. Muziek is er dus met de paplepel ingegoten bij deze opgewekte dame.



Vier jaar geleden betrad Riek ouderenlandgoed Grootenhout. Samen met haar echtgenoot, die inmiddels is overleden. Als videomakers Joep en Thijs haar wakker maken en vragen wie toch die man in het fotolijstje op haar nachtkastje is, reageert Riek direct. ,,Ik ken die vent niet. Weet ik het. Dat weet ik niet meer, het is allemaal weg.” Het besef dat haar geheugen haar in de steek laat is er dus wel. Tóch laat Riek zich niet belemmeren door de dementie. Sterker nog, het komt zelden tot niet voor dat Riek niet te genieten is.



,,Riek is een voorbeeld van iemand die heel ontremd is in haar blijdschap. Ze is enorm ongeremd”, vertellen de oprichters van de zorginstelling en moeders van videomaker Joep. ,,Ze is altijd blij. Als we toch zestig Rieken hadden, dan zou het hier helemaal feest zijn.”