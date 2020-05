Met stenen bezette toque van Elvis Presley te koop

De crèmekleurige toque, die door een fan op maat gemaakt is, is versierd met witte en blauwe steentjes en de initialen EP staan erop. Het stuk was lange tijd onderdeel van de collectie van het Elvis Presley Museum, maar gaat nu in de verkoop.



Daniel Wade, betrokken bij de collectie, spreekt van een zeer uniek object. ,,Extravagant, absurd, seksueel krachtig. Dit is puur Elvis Presley”, zegt hij. ,,Ik weet zeker dat de nieuwe eigenaar het niet zal kunnen weerstaan ​​om hem op zaterdagavond te dragen.”